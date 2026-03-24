In December 2025, it would have been hard to miss the hundreds of stores, gas stations, bars and restaurants in Alabama selling hemp products like edibles, smokable flowers, vapes and hemp-derived THC drinks.
Today, thanks to a state law that went into effect Jan. 1 and what business owners have described as a slow local response across the board, you might not have even known these products were ever there.
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