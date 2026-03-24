Cordell Harris at his smoke shop, Cloud 9 Vapor, in Mobile.

Cordell Harris stands over an empty shelf inside his smoke shop, Cloud 9 Vapor, in Mobile on March 20, 2026. 

 Grant McLaughlin/ Lagniappe staff

In December 2025, it would have been hard to miss the hundreds of stores, gas stations, bars and restaurants in Alabama selling hemp products like edibles, smokable flowers, vapes and hemp-derived THC drinks.

Today, thanks to a state law that went into effect Jan. 1 and what business owners have described as a slow local response across the board, you might not have even known these products were ever there.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In