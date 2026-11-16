Capt. Leonard Stewart

(Left) Capt. Leonard Stewart (Right photo) Passengers of the American Heritage riverboat evacuate as the vessel capsizes (Screenshot via Quinita Adams/Facebook)

A Mobile riverboat captain is being hailed for his quick actions and bravery after remaining at the helm of a cruise ship that was struck by a tanker and capsized at the Port of New Orleans.

Capt. Leonard Stewart, a resident of Mobile’s historic Oakleigh District, was piloting the Mississippi River liner American Heritage when the Atlantic Asphalt tanker struck it near the Crescent City Connection Bridge around 12:30 p.m. Friday, Nov. 13.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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