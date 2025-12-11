Murcia mughsot

Shown is an image of Honduran national Jhostin Nunez-Murcia, 36, who was arrested by Mobile County Sheriff's Office on Sept. 12 and has been incarcerated at Baldwin County Jail since Sept. 18 while being prosecuted for entering the country illegally. He has been sentenced to time already served and one year of supervised release, and he will be handed over to immigration officials for deportation. 

 Special to Lagniappe Daily/ Mobile County Metro Jail

A Honduran national found in Mobile County has been sentenced for illegally reentering the country and will now be handed over to immigration officers for deportation. 

Jhostin Nunez-Murcia, 36, was pulled over on Sept. 12 by Mobile County Sheriff’s Office deputies for a traffic violation when officers suspected he might not be from the United States. 

