Nathaniel Ledbetter

Alabama House Speaker Nathaniel Ledbetter, R-Rainsville, speaks at a meeting of the Eastern Shore Republican Women in Fairhope.

 Staff photo

The speaker of the Alabama House of Representatives threw his support behind a controversial bill to no longer elect the state’s Public Service Commission, saying “it would be hard” for his constituents to name the body’s current members.

House Speaker Nathaniel Ledbetter, R-Rainsville, told reporters at a press conference in Montgomery Thursday the legislation Rep. Chip Brown, R-Hollinger’s Island, introduced to make the commission responsible for regulating Alabama’s utility rates an appointed board had enough votes to make it out of the House, but did not have the support it needed to make it out of the Alabama Senate and be signed into law by Gov. Kay Ivey. Because of that, the body will vote on Brown’s bill later.

Todd Brown

Since he wants to take the people of Alabama's voice away then it is time to vote him out! He is just what the problem is in Montgomery, Politian thinking we are too stupid to know what is good of us!

Robert Bacon

It would be hard for most to name their state rep or state senator. Does that mean they should be appointed, too? They've been failing for 100 years as well, should we take that into account? Those arguments are inane.

