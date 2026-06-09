Just days before Congressman Barry Moore faces off with political newcomer Jared Hudson in a U.S. Senate runoff on June 16, Moore’s military service record and questions about whether he has made false claims about it have taken center stage. 

Allies of Hudson, who is a former Navy SEAL, began circulating questions and attack advertisements this week against Moore claiming he exaggerated his years of military service and claimed to have a rank he never earned. 

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