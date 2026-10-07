Communities along the northern Gulf Coast have been advised that hurricane watches could be in effect as soon as Wednesday evening as Tropical Storm Isaias heads for areas between Louisiana and the Florida Panhandle, the National Hurricane Center has reported.

As of Wednesday morning, the tropical storm system has formed and is projected to make landfall near Alabama. The National Weather Service has the storm cone, which is the general direction the storm is expected to head, centering on the Mobile and Baldwin counties area. 

Hurricane Isaias

Tropical Storm Isaias is expected to make landfall in Alabama Friday. 
Hurricane intensity timeline

Tropical Storm Isaias is expected to make landfall in Alabama Friday.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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