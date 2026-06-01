Mobile Police MPD Blotter

A man died Sunday after being hit during a wreck early Sunday morning between Halls Mill Road and Highway 90.

According to the Mobile Police Department, Anthony Licalzi, 55, was driving when his vehicle was struck by Luis Estaban Damas Lopez, 20, who was allegedly driving at high speeds before the crash. MPD responded to the crash at about 12:07 a.m.

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