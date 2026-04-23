Baldwin County Sheriff Anthony Lowery

Baldwin County Sheriff Anthony Lowery speaks to a group of reporters on April 22, 2026. Lowery was appointed sheriff in 2024 after the resignation of Huey "Hoss" Mack, who held the position for 18 years. 

 Grant McLaughlin

The Department of Homeland Security has sent a letter informing the Baldwin County Sheriff’s Office that any records tied to its involvement in a 287(g) agreement with Immigrations and Customs Enforcement (ICE) cannot be released to the public by local law enforcement.

The letter, which was reviewed by a reporter, was sent weeks after Lagniappe submitted records requests to two sheriff’s offices for documents detailing their involvement in ICE raids and enforcement activities in coastal Alabama, as well as related bookings at two regional jails.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription