The Department of Homeland Security has sent a letter informing the Baldwin County Sheriff’s Office that any records tied to its involvement in a 287(g) agreement with Immigrations and Customs Enforcement (ICE) cannot be released to the public by local law enforcement.
The letter, which was reviewed by a reporter, was sent weeks after Lagniappe submitted records requests to two sheriff’s offices for documents detailing their involvement in ICE raids and enforcement activities in coastal Alabama, as well as related bookings at two regional jails.
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