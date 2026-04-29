Penis protestor not guilty

A Fairhope woman wants the city to pay her $2 million for wrongfully arresting and charging her with crimes related to her wearing an inflatable penis costume at a No Kings protest off Greeno Road in October 2025. 

David Gespass, who represents Renea Gamble, 62, told Lagniappe he filed a statement of claim with the city of Fairhope on April 17 stating Gamble was wrongfully arrested, imprisoned and was also assaulted during an incident when Fairhope police officers cuffed and detained her during the October protest. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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