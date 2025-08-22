Aerial+Ingalls.jpg

Ingalls Shipyard in Pascagoula, Mississippi (HII)

One person was killed in a shooting at Ingalls Shipbuilding on Friday morning, prompting a lockdown and heavy police presence at the Pascagoula facility.

The shooting occurred around 7:32 a.m. on Friday, Aug. 22, according to Pascagoula police. Responding officers found one person dead and launched a search for the suspected gunman. A suspect was later taken into custody, though no names have been released.

