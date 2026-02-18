Mobile City Councilwoman Samantha Ingram

District 2 Councilwoman Samantha Ingram

 Staff photo

A Mobile city councilwoman asked the city to pray for the family of a 21-year-old shot dead after allegedly trying to rob a man downtown Sunday, describing his death as "senseless" and another case of “Black-on-Black violence.”

At the end of Wednesday’s City Council meeting, District 2 Councilwoman Samantha Ingram said Black Mobilians should protect each other and refrain from violence following the death of Javeli Alexander and the injury of many others in separate incidents over the weekend leading up to Fat Tuesday. She said the Black community should also consider that February is Black History Month, and reflect on how they can treat each other better.

