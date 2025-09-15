Darion Lee Mansfield

Darion Lee Mansfield, 34 (Images via Mobile County Sheriff's Office / Facebook)

A Theodore man is facing multiple assault charges after police allege he attacked birthday partygoers and plowed through the backyard of a residence in Belle Fountain over the weekend.

Darion Lee Mansfield, 34, was arrested Saturday night, Sept. 13, and booked into Mobile Metro Jail after Mobile police reported he struck a man in the head with an object and then drove a vehicle through a birthday party being held on the 3100 block of Bapitiste Drive South, hitting and injuring a woman, and striking a water slide, the corner of the home, the home’s backdoor steps and a grill. He also allegedly hit a parked vehicle.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In