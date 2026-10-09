20262821521_GOES19-ABI-smv-GEOCOLOR-1200x1200.jpg

Hurricane Isaias as of Friday, Oct. 8, 2026, at 10 a.m. now as a CAT 3 storm (NOAA)

Hurricane Isaias has been upgraded to a Category 3 hurricane that will likely bring damaging winds, rain and flooding to portions of the northern Gulf Coast before bringing tropical storm-like conditions to the north.

Hurricane Isaias info and advisories

The National Weather Service reported the storm is reaching speeds of 120 miles per hour as of about 7:20 a.m. Friday.

Coastal Alabama Isaias preparations: Evacuation advisories, shelters, resources

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription