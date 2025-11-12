Ivey at Battle House speech Nov. 2025

Alabama Gov. Kay Ivey walks out of the room after giving a speech at the Battle House Renaissance Mobile Hotel and Spa on Wednesday, Nov. 12, in downtown Mobile. 

 Grant McLaughlin/ Lagniappe Daily

Alabama Gov. Kay Ivey on Wednesday boasted what she called the Port of Mobile’s recent milestone achievements, economic development gains and her administration’s efforts to secure workforce and K-12 education wins.

“It's no secret that all Alabamians' future is directly tied to Mobile,” Ivey said. “This city is the gateway to Alabama’s commerce. Everything you do impacts our state, strong local leadership, and, of course, the Chamber's continual promotion of local economic growth are vital.”

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

