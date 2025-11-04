Feeding the Gulf Coast logo

Gov. Kay Ivey has given $2 million in state emergency funds to eight Alabama food banks as federal food assistance programs face reinstated-but-reduced funding under the ongoing government shutdown, including one in Mobile.

The funding aims to help families who have lost access to Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits after the Trump administration announced it would resume payments in accordance with a court order — but only at half the usual amount.

