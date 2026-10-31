Alabama U.S. Senator Tommy Tuberville and Gov. Kay Ivey

Alabama U.S. Senator Tommy Tuberville and Gov. Kay Ivey at a ground-breaking ceremony in Mobile on Oct. 2, 2026, for the I-10 Mobile River Bridge. (Governor's Office / Hal Yeager)

 Hal Yeager

Gov. Kay Ivey has officially endorsed U.S. Sen. Tommy Tuberville to succeed her as Alabama's next governor, emphasizing the message: “Republican leadership in Alabama is working.”

In an op-ed published by Alabama Media Group on Friday, Oct. 30, Ivey touted her administration's economic accomplishments and credited her relationship with Tuberville and President Donald Trump for helping advance major projects across the state.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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