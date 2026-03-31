Alabama Ethics Commission

After leaving two seats vacant for more than three years, Gov. Kay Ivey finally appointed a new member to the Alabama Ethics Commission. One seat remains open, however, and another commissioner’s term is expired.

George Pierce was named the newest member of the body tasked with policing the conduct of Alabama’s public officials and employees Tuesday, according to a lengthy list of appointments sent out by Ivey’s office.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In