New PSC

Gov. Kay Ivey appointed Ron Burgess, Fred Johnson, Demarcus Joiner and Quinton Ross Jr. to the newly expanded Public Service Commission.

Months after Alabama lawmakers authorized the expansion of the state’s Public Service Commission, and one day after incumbent commissioner Chris Beeker lost his primary runoff, Gov. Kay Ivey revealed Wednesday the four new commissioners who will join the regulatory board in 2027.

The Public Service Commission, which reviews the rates Alabamians’ pay for electricity and other utilities, comprised three members before House Bill 475 became law earlier this year. That bill’s passage grew the commission to a body of seven members and created an “energy secretary” who would oversee their operations.

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