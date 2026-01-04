Standoff suspects Senia Perreault

Justin Senia and Arielle Perreault

 Photos courtesy of Metro Jail

The man and woman arrested Sunday after a standoff with Mobile police in Midtown each face a dozen counts of attempted murder, according to recently updated online jail records.

Justin Michael Senia, 27, and Arielle Perreault, 34, were booked into Metro Jail around 6 p.m. Though Mobile Police Chief William Jackson said earlier in the day Senia was in his 40s, his jail log states he was actually born in August 1998.

