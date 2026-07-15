Gulf Coast Jiu Jitsu Academy

No tiger or “vicious animal” represents the Gulf Coast Jiu-Jitsu Academy, and that is the way Corey Richardson wants it. The dojo, born more than 10 years ago from his lifelong dream, has the local community as its symbol and purpose.

“It is important to make the martial arts very indigenous and make it relatable to the people, to the culture,” Richardson, the academy’s founder and head instructor, said. “I wanted to make sure that was very prominent in the dojo culture we create at the academy.”

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