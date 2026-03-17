Braedan Thomas

Braedan Thomas as seen in an Instagram posted included in a federal affidavit.

Federal charges against a 19-year-old Prichard man for possessing a gun with a “Glock switch” came about because law enforcement adapted to an “elevated threat level” in downtown Mobile that followed a pair of shootings on Joe Cain Day, court records show.

In an affidavit filed in U.S. District Court for the Southern District of Alabama on Friday, March 13, William Elliott, a task force officer with the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, said Braedan Thomas was arrested on Lundi Gras, Feb. 16, and charged with illegal possession of a machine gun after Thomas appeared in a social media post brandishing a gun modified with a “Glock switch” and mocking the death of a man identified as “J.V.” on Joe Cain Day, Feb. 15.

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