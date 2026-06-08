Doug Jones

Alabama gubernatorial candidate Doug Jones, a Democrat, speaks about diversity and the Civil Rights Movement during an MLK Day annual awards gala at Government Plaza in Mobile Sunday, Jan. 18, 2026. 

 Grant McLaughlin/ Lagniappe staff

Democratic candidate for governor Doug Jones made a deal to show his tax returns if Tommy Tuberville did. Now, he’s gone radio silent.

While responding to Lagniappe’s questions about his own residency records in March, the former Alabama Democratic U.S. senator challenged that if the former Auburn coach would ante up and produce his taxes, he would do the same.

Jones to Tuberville: I’ll show mine if you show yours
Tuberville releases tax returns

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(1) comment

William McGowin

There are a couple of discrepancies about Tub's claim to be a resident, but it sure seems like the overwhelming evidence shows that he was a resident. It looks like he reported his Senate salary in Alabama, which is a big deal. Jones' silence on his own returns is an "unforced error," to use the phrase from the other article.

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription