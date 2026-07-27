Doug Jones wants to decouple Alabama from its ruling class — a message he is making a pillar of his campaign for governor. He claims his Republican opponent, Tommy Tuberville, is already becoming the new face of that old Montgomery inner circle.
In a policy address on Monday, July 27, in Birmingham, the former U.S. Senator and Democratic nominee laid out what he called “A Vision for Alabama,” a governing framework built around expanding health care, giving voters more direct power in state government and easing costs for working families. Jones said the plan is aimed at breaking what he described as a closed system that has left many Alabamians feeling shut out.
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