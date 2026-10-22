Leonardo Garcia Venegas

Leonardo Garcia Venegas, a Baldwin County resident and concrete worker, walks out of the U.S. Courthouse for the Southern District of Alabama on Wednesday, May 27, 2026. 

 Grant McLaughlin

The federal government has asked a judge to reconsider an order pausing certain Immigration and Customs Enforcement raids throughout southern Alabama, stating he erred in granting a “de facto injunction” to pause the enforcement of allegedly unconstitutional ICE policies. 

At the same time, the government has also asked the judge to enter a protective order sealing identifying information of ICE agents involved in raids performed under the alleged policies, including one who was arrested earlier this year on sex crime charges.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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