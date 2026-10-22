The federal government has asked a judge to reconsider an order pausing certain Immigration and Customs Enforcement raids throughout southern Alabama, stating he erred in granting a “de facto injunction” to pause the enforcement of allegedly unconstitutional ICE policies.
At the same time, the government has also asked the judge to enter a protective order sealing identifying information of ICE agents involved in raids performed under the alleged policies, including one who was arrested earlier this year on sex crime charges.
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