Plaintiffs in the long-running lawsuit involving the Mabel Amos Memorial Fund (MAMF) asked a Montgomery County judge on Tuesday to sanction Alabama Ethics Commission Executive Director Tom Albritton for failing to provide requested discovery and obstructing the case.

Albritton & Ethics Commission

Alabama Ethics Commission Chairman Tom Albritton

Albritton’s firm set up the Amos Fund as a charitable trust in former Alabama Secretary of State Mabel Amos’ will when she was in her 90s, placing Albritton and legal partner Rick Clifton on the board. Upon her death in 1999, the MAMF began handing out small scholarships to needy high school students from Amos’ roughly $500,000 life savings. But in 2009, oil was discovered on a piece of property she had owned in Conecuh County, and millions in royalties began flowing into the fund soon after.

Rob Holbert is a co-publisher and managing editor of Lagniappe. He can be emailed at rholbert@lagniappemobile.com

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