By Gabriel Tynes

A Baldwin County Circuit judge dismissed a lawsuit between a local property owner and Orange Beach, which challenged whether the City Council and mayor violated the Alabama Open Meetings Act last year while approving a settlement agreement with a condo owner. 

On Jan. 13, Judge Byron Brackin dismissed the suit between city officials and Turquoise Place Condominiums Association, which sued Orange Beach with the goal of blocking a settlement agreement with Turquoise Properties LLC and Larry Wireman. 

