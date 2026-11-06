SS United States

Photo courtesy of the Okaloosa County Board of Commissioners.

A federal judge rejected an attempt to stop the S.S. United States from being towed out of Mobile and sunk off the coast of Florida next week.

On Tuesday, a lawsuit was filed in the U.S. District Court for the Northern District of Florida, Pensacola Division, to halt the Okaloosa County Board of Commissioners’ plans to reef the historic ocean liner on Thursday, Nov. 12. The vessel has been in Mobile preparing for scuttling since March 2025 and is scheduled to be towed out of the Port City on Monday, Nov. 9.

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