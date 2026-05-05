ICE raid lawsuit

Jared McClain, far left, stands with Leo Venegas (center), of Baldwin County, during a press conference to announce a lawsuit with the federal government regarding ICE raids throughout Alabama. 

 Grant McLaughlin/ Lagniappe staff

A judge will hear arguments this week on whether to dismiss a Baldwin County resident’s lawsuit against the federal government alleging Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents violated his constitutional rights during two ICE raids last year. 

At the same time, the plaintiff, Leo Venegas, is now claiming the same thing happened again Saturday morning outside of his home in Silverhill when he was detained after being found driving a truck registered to his brother, who is not a United States citizen. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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