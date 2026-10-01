Randall Adjessom

Mobile police officers submitted body-camera footage from a fatal shooting of a 16-year-old in an effort to get a federal lawsuit dismissed, but a judge has ruled that means the recording must become part of the public court record.

In a Wednesday order, U.S. District Judge Terry Moorer denied officer Osviel Vigoa-Martinez’s request to keep footage of a Nov. 13, 2023, predawn SWAT raid by the Mobile Police Department confidential. Mobile resident Randall Adjessom was shot and killed during the operation.

Attorney focuses on MPD culture in federal lawsuit over killing of teen
Mother of teen killed by Mobile SWAT member files suit against the city

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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