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A federal judge in Birmingham may have rejected Alabama’s request to overturn its current, court-ordered, congressional voting district map, but the state hopes a justice on the nation’s highest court will overrule.

Hours after Alabama Republicans passed and Gov. Kay Ivey signed into law legislation to hold a new primary election under a congressional voting district map state lawmakers created in 2023 — if the federal courts allow the state to do so in light of the U.S. Supreme Court’s recent ruling in the case of Louisiana v. Callais — Judge Anna Manasco of the U.S. District Court for the Northern District of Alabama denied Alabama Secretary of State Wes Allen’s motion seeking to overturn the congressional voting district map she and two other judges ordered the state to use in the case of Allen v. Milligan.

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