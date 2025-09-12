Victor shooting

In a frame from a video taken by a civilian motorist, Jonathan Victor can be shown with “something in his hands” moments before he was shot by BCSO Deputy Matthew Hunady on May 12, 2017.

 By Gabriel Tynes

A federal jury Friday morning found that Baldwin County Deputy Matthew Hunady did not use excessive force when he fatally shot Jonathan Victor during a 2017 roadside standoff on Interstate 10.

The eight-member jury — five women and three men — unanimously answered “no” when asked whether Hunady violated Victor’s constitutional rights. The verdict followed several days of testimony, including expert analysis on police tactics and competing closing arguments from attorneys representing Victor’s family and Hunady.

