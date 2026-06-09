MPD Mobile police blotter

Two juveniles were arrested early Tuesday morning for burglarizing cars in the downtown area near the corner of St. Louis Street and Conception Street. 

According to the Mobile Police Department, two male juveniles entered an unlocked car and stole several items that were inside. MPD responded to the scene at about 12:30 a.m. after receiving a call about the incident. 

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