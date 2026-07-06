Keith Blackwood Award

Photo of District Attorney Keith Blackwood and family receiving award during Alabama District Attorneys Association Summer Training (Photo courtesy of Alabama District Attorney Association).

Mobile County District Attorney Keith Blackwood was honored as Alabama’s top elected prosecutor this past weekend.

Blackwood was named the 2026 District Attorney of the Year by the Alabama District Attorney Association during its annual conference in Orange Beach. The award is given annually to honor county prosecutors who demonstrate leadership, service, and justice in upholding the commitments of being a district attorney in Alabama.

Email Evelyn Herrera at evelyn@lagniappemobile.com 

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