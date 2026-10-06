Orange Beach Mayor Tony Kennon is no longer slated to appear before the Alabama Ethics Commission Wednesday, Oct. 7 to speak on allegations that he threatened three city councilors in April and that he has used his public office for personal benefit.
Alabama Ethics Commission Executive Director Thomas Albritton told Lagniappe Daily Kennon is nowhere “on the agenda for tomorrow,” Tuesday afternoon.
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