Coastal Resources Tony Kennon

Orange Beach Mayor Tony Kennon has a second office on the south end of the city’s Coastal Resources Building, where police were called on Sept. 2, 2024.

 

 Staff graphic

Orange Beach Mayor Tony Kennon is no longer slated to appear before the Alabama Ethics Commission Wednesday, Oct. 7 to speak on allegations that he threatened three city councilors in April and that he has used his public office for personal benefit. 

Alabama Ethics Commission Executive Director Thomas Albritton told Lagniappe Daily Kennon is nowhere “on the agenda for tomorrow,” Tuesday afternoon. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription