Orange Beach Mayor Tony Kennon says he will stop attending executive sessions following the release of an ethics complaint filed by three City Council members in which he is alleged to be possibly using his office to personally protect himself.
In response, some on the City Council are calling foul and one is saying he should consider whether to stay in office.
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