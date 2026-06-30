Orange Beach City Council 6.29.26

The Orange Beach City Council considers whether to hire an appraiser for a 23-acre RV Park property being sold for $14 million.

 Provided by city of Orange Beach

Orange Beach Mayor Tony Kennon says he will stop attending executive sessions following the release of an ethics complaint filed by three City Council members in which he is alleged to be possibly using his office to personally protect himself.

In response, some on the City Council are calling foul and one is saying he should consider whether to stay in office.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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