Lagniappe reporter Scott Johnson’s investigation into the South Alabama Medical & Rehab Clinic and its alleged connection to a nationwide web of insurance and legal fraud took first place in the Society of Professional Journalists’ “Green Eyeshade Awards” it was announced Wednesday.

South Alabama Medical & Rehab on Old Shell Road

The South Alabama Medical & Rehab on Old Shell Road.

Johnson’s series, “Crash, Call, Collect: Midtown clinic linked to RICO scheme enterprise” finished first in the Investigative Reporting Category. The Green Eyeshades judges work produced in multiple mediums by outlets of all sizes in 10 states across the Southeastern U.S. Johnson’s series placed first, followed by entries from the Miami Herald and Inside Climate News.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription