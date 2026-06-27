The 2026 Alabama Press Association Media Awards handed a number of honors to Lagniappe Daily’s reporters, including a cash prize for investigative reporting.
Lagniappe competed with other non-daily newspapers in Division C and submitted articles written during the 2025 calendar year. The Pennsylvania News Media Association judged entries submitted by Lagniappe and other media organizations around Alabama.
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