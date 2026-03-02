Fairhope Motorcoach

A Baldwin County Circuit Court Judge has ordered a second house at Fairhope Motorcoach Resorts Condominiums to be sold by the sheriff in order to satisfy more than $300,000 in fines levied by the owners association because of unapproved landscaping allegedly undertaken by the home owner.

Circuit Court Judge Byron Brackin made a summary judgment ruling Monday, Feb. 23, in favor of Fairhope Motorcoach Resorts Condominiums Owners Association (FMRCOA) against TWL Alabama Properties, LLC and Kris Allfrey after he was sued by the association for allegedly altering landscaping on commonly owned areas of the resort near his home. Allfrey has maintained that while he submitted a plan to re-landscape an area near his home where vegetation had died, when the plan was not approved by the association’s architectural review board, he cancelled the plans and never proceeded with any landscaping at all.

Rob Holbert is a co-publisher and managing editor of Lagniappe. He can be emailed at rholbert@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In