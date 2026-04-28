Tarawa Drive Davis

Mobile police erroneously raided this home on Tarawa Drive in 2024, according to a civil lawsuit. (Photo courtesy of Google Maps)

A Mobile mother is suing the city and others over an erroneous police raid that damaged her house and traumatized her family two years ago.

Represented by attorney Russ Copeland, Kimberly Davis filed a civil lawsuit Tuesday against the city of Mobile, Mobile Police Corporal David Reyes and nearly two dozen unnamed defendants seeking “compensatory damages in excess of the jurisdictional limits” in connection to a “no-knock” warrant executed on her Tarawa Drive home by mistake in June 2024.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription