Reggie Hill Samantha Ingram

(Left to right) Mobile City Council District 2 candidates Reggie Hill and Samantha Ingram.

 Photos courtesy of campaign Facebook profiles

Mobile County Circuit Court Judge Jill Phillips threw out Mobile City Council candidate Reggie Hill’s lawsuit over fellow candidate Samantha Ingram’s residency Monday, writing in an afternoon order that Hill submitted hearsay evidence and filed an unverified complaint.

Earlier this month, Hill sued Mobile City Clerk and Chief Election Officer Lisa Lambert and argued a Mobile County court should compel her to remove Ingram from the election before voters in Council District 2 head to the polls on Tuesday, Aug. 26. Hill claimed in his lawsuit that Ingram had not voted in Mobile for 20 years before she launched her campaign, and referenced as evidence voting rolls that showed she is listed as an “active,” registered voter in Georgia.

