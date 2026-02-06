McMahon photo

U.S. Education Secretary Linda McMahon walks into the Robert E. Lee Elementary School in Satsuma Friday, Feb. 6. McMahon was visiting as part of a tour to celebrate the 250th birthday of the United States.

 Special to Lagniappe Daily

U.S. Education Secretary Linda McMahon visited at least two schools in the Satsuma City School District Friday morning after her planned visit to Mobile was postponed by Mobile County School System officials. 

Parents whose children were in attendance during McMahon’s impromptu visit Friday morning confirmed it with Lagniappe and provided photos of McMahon at Robert E. Lee Elementary School Friday morning. A large black SUV accompanied by several police vehicles was also seen parked at entrances to Satsuma High School Friday morning just after 9 a.m. 

WHF

I will throw the BS card on her statement about not knowing the pledge. It is recited every single morning.. Odds are it was a made up comment trying to validate what they say they are trying to do.

