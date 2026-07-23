Pettis Mathis

Stephanie Pettis and Frankie Mathis (Photos courtesy of Mobile County Public Schools and Saraland City Schools)

Gov. Kay Ivey tapped a Mobile County Public Schools System teacher and a superintendent from Saraland to her special commission reviewing the use of technology in public schools.

According to the Wednesday press release, there are 14 total members set to serve on the Governor’s Commission on Screen-Based Instruction, each providing research and expertise from all over Alabama to complete the study. Hutchens Elementary School teacher Stephanie Pettis and Saraland City Schools Assistant Superintendent Frankie Mathis will serve as part of the committee. Each member will assist the study until the final report is submitted on December 1, 2026.

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