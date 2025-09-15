As Airbus celebrates the 10-year anniversary of its Mobile manufacturing complex, employees who were there when it opened said they are glad they played a part in the plant’s substantial growth.

In a Sunday statement, Airbus recalled opening the doors to its Brookley Field site with 300 employees on 116 acres on Monday, Sep. 14, 2015. During the following decade, the company said it has grown into a workforce of more than 2,000 that produces A320 and A220 aircraft across 190 acres. Those planes are sold to buyers across the country and in Latin America.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In