The Mobile City Council will consider a plan next week that Mayor Spiro Cheriogotis said will bring the long-talked-about Brookley by the Bay park closer to reality.

A resolution that received a first reading at the council’s meeting on Tuesday, Jan. 20, and could be approved next week would accept a $3.5 million grant from the Gulf of Mexico Energy Security Act (GOMESA) and build a roadway into the sprawling greenspace planned for development near Brookley Field south of downtown Mobile.

