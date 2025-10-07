Connections to President Donald Trump, support for military intervention in local crime and rejecting “lab-grown meat” featured in speeches of more than a dozen state and local political candidates vying for the support of South Alabama Republicans Monday night.

Though primary elections are scheduled for May 2026, the Mobile County Republican Executive Committee invited some of the candidates running for Alabama’s open seat in the U.S. Senate and the District 1 seat in the U.S. House of Representatives, as well as lieutenant governor, attorney general, secretary of state and agriculture commissioner, to speak to its members during their meeting Monday Oct. 6.

