Where, when and how have not yet been determined, but the members of the Mobile City Council informally agreed to hold at least one evening meeting each year so members of the public can attend after work.

District 1 Councilman Cory Penn said Wednesday the resolution he proposed last week to hold one council meeting at 6 p.m. in January, April, July and October was tabled at the council’s meeting on Tuesday, Jan. 20.

