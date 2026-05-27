The first of five to stand trial for the shooting death of 9-year-old Cailee Knight will spend the rest of his life in prison without the possibility of release.

Darius Lucky, 20, was found guilty of Knight’s capital murder in April, and given two sentences of life without parole in a hearing Wednesday morning, according to the Mobile County District Attorney’s Office. Lucky and four others were charged with shooting into a home and killing Knight as she slept in December 2023.

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