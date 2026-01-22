Approximately 150 acres of land near a controversial industrial development along Rabbit Creek will be preserved as a conservation zone, the city of Mobile announced Thursday.

The City Council approved an item on its Tuesday agenda to put wetlands and woods southeast of Todd Acres Drive in the hands of the Pelican Coast Conservancy. The resolution reads the group will “permanently preserve and protect the conservation values” of the land not far from the RailPort Logistics Mobile industrial park.

