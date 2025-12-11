Of the three marijuana businesses given the greenlight to open dispensaries by the Alabama Medical Cannabis Commission on Thursday, one could open stores on either side of Mobile Bay.

The commission issued a press release Thursday afternoon stating it awarded dispensary licenses to Birmingham-based GP6 Wellness and CCS of Alabama, and Montgomery-based RJK Holdings. Those companies are allowed to sell “regulated medical cannabis products, including oils, capsules, topicals and other permitted forms” to approved patients, according to the statement.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In