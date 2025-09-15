Former University of Alabama quarterback and Mobile native A.J. McCarron endorsed Spiro Cheriogotis for mayor of Mobile, saying he will “make sure every kid has a shot to play [youth sports] and grow,” if elected.

“Growing up, youth sports shaped who I am. It taught me teamwork, discipline and heart. As a father of young children, Spiro understands how important those traits are for kids nowadays,” McCarron said in a video statement posted by Cheriogotis’ campaign Facebook profile on Friday. “He shares the same passion for getting kids on the field and building character through sports. Spiro will make sure every kid has a shot to play and grow. Vote Spiro for mayor. Let's keep our kids active and strong.”

